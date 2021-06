Keit Kasemets: vaba liikumine Euroopa Liidus taastub järk-järgult

Vaktsineerimistõendid. Pilt on illustreeriv. Foto: AFP / Scanpix

Üleeuroopalise COVIDi tõendiga saab vaba liikumise õiguse kasutamisel suure sammu edasi astuda, kirjutab Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets.

1. juunil käivitus Euroopa Liidu digilahendus, mis võimaldab liikmesriikidel ning Islandil, Liechtensteinil ja Norral COVIDi tõendeid vastastikku kiiresti ja turvaliselt tunnustada. Samuti on käimas läbirääkimised, et võimaldada selle kasutamist Šveitsis. Esimesel päeval liitus digiväravaga seitse riiki: Saksamaa, Kreeka, Horvaatia, Bulgaaria, Tsehhi, Poola ja Taani. Teised, sealhulgas Eesti, liituvad lähiajal ning 1. juulil, kui COVIDi tõendi õigusakt jõustub, on see kohutuslik kõigile liikmesriikidele.