Heidi Uustalu: rahatarkus on väga tähtis. Aga kuidas seda lastele õpetada?

Ettevõtliku Kooli arendusjuht Heidi Uustalu Foto: Kevin Kohjus

Rahatarkuse õpetamise suurim väljakutse seisneb mõtteviisi muutuses, et õpetaja ei õpeta mitte üksnes kitsalt oma õppeainet, vaid mõtleb noore inimese arendamisest kui tervikust, kirjutab haridusprogrammi Ettevõtlik Kool arendusjuht Heidi Uustalu.

Rahatarkus ehk finantskirjaoskus on vajalik, et teha igapäevaselt majandades targemaid otsuseid ja suurendada oma heaolu. 2018. aastal läbiviidud PISA finantskirjaoskuse uuringu andmetel on Eesti noorte finantsalased teadmised igati heal tasemel. Teadmistest aga üksi ei piisa, vaja on osata teadmisi kasutada nii, et nendest saaks igapäevane harjumus, nagu hommikune ja õhtune hambapesu.