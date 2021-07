Bigbanki juht: noori ähvardab ajaloo väikseim investeeringutootlus

Marko Mihkelson: on õige aeg Putin paika panna

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson rääkis, et Venemaa presidendi Vladimir Putini ähvardust Ukraina suveräänsuse pihta ei tohiks tähelepanuta jätta ning just praegu on õige aeg, mil Euroopa Liit ja NATO peaksid Ukraina vastuvõtmisega edasi liikuma.

