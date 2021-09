Hanno Ahonen: kas poolikult tehtud värbamine on väärt 15 000 eurot kaotust?

Hanno Ahonen. Foto: Erakogu

Eesti soov ja tahtmine on olla maailmatasemel IT-riik, aga kust võtta kõik need inimesed, kes teeks Eestist globaalse IT-huubi, küsib MoveMyTalent’i tegevjuht Hanno Ahonen.

Kui räägime ettevõtte loomisest või äri laiendamisest on Eesti pluss kindlasti see, et oleme pisike ja paindlik ning suudame muutustega alati kiirelt kohaneda. Teiselt poolt on Eesti turg väga väike, kuid ometigi ootame, et see täidaks nii mitmel moel meie kõigi lootusi ja unistusi.

