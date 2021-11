Insener pakub: kümme tunnust, mis aitavad tuvastada valeuudist

"Sotsiaalmeedia valeinfo ja segaduse kampaania tuules tehtud mastaapse vea näiteks on Brexit," toob elektriinsener Jüri Joller näite sellest, mis võib juhtuda tõejärgsel ajaperioodil. Foto: Erakogu

Eesti-sugune väikeriik ei saa endale valeinfo õnge minemisi lubada, me peame oma tõe ja õiguse vagu hoolega edasi ajama, kirjutab Energiatehnika OÜ juht ja volitatud elektriinsener Jüri Joller Äripäeva teemaveebis Tööstusuudised.ee. Ning toob välja 10 tunnust, mis aitavad terad sõkaldest eristada.

Tõe ja õiguse otsimine on eestlasel veres ja see on igati loomulik soov. Koroonakriis on ajanud ühiskonna kahte leeri. Enamik käitub arstide, terviseameti ja valitsuse soovituste järgi, teine osa teeb risti vastupidi, õigustades seda internetis ja rahvasuus leviva infoga haiguse läbipõdemise ohutusest, imeravimitest jne.

