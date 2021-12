Börsijuht: börs teeb rekordeid, demokraatia viskame prügikasti

Kaarel Ots. Foto: Liis Treimann

Lõppev aasta oli Tallinna börsi läbi aegade parim ja läheb ajalikku mitme rekordiga, ent kui siin näeme oma peaga mõtlevaid inimesi, siis imestama paneb nende hulk, kes on valmis Eesti saavutatu taas plaanimajanduse vastu vahetama, kirjutab Nasdaq Tallinna juhatuse esimees Kaarel Ots vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Tallinna börsil on rohkem ettevõtteid kui kunagi varem, nad on edukate pakkumistega kaasanud pea 400 miljonit. Oleme olnud tunnistajaks võimsatele, suurt nõudlust näitavatele IPOde ülemärkimistele. Jaeinvestorite arv jõuab aasta lõpuks 100 000ni – seda on viis korda enam kui viis aastat tagasi, selle loo kirjutamise hetkeks oli tehtud 800 000 börsitehingut.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099