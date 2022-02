R-Kioski personalijuht: alla 1000euroste palkade avalikustamine peaks saama normiks

R-Kioski personalijuht Piret Aess Foto: Kalev Lilleorg

Kui kõrgema töötasuga ametikohale inimest otsides kujuneb palganumber rea tegurite põhjal, siis kolmekohalist kuupalka pakkudes võiks selle küll kuulutuses kohe välja tuua, kirjutab R-Kioski personalijuht Piret Aess.

Kuigi Eesti keskmine brutokuupalk on praeguseks üle 1500 euro, on meil statistikaameti andmete järgi pea 150 000 täiskohaga töötajat, kes saavad palka alla 1000 euro kuus. Olen arvamusel, et sellistele ametikohtadele töötajaid otsides on mõistlik palgapakkumine töökuulutuses välja tuua, sest kandideerimisprotsessis austab ja hoiab see kokku nii tööotsija kui värbaja aega.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099