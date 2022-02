Martin Villig: eestlased võiksid rohepöördega ise miljardeid teenida

Martin Villig. Foto: Andras Kralla

Puhtale majandusele üleminek on suurim muutus pärast interneti kasutuselevõttu ning loob Eesti ettevõtetele enneolematud ärivõimalused, nendib Bolti kaasasutaja Martin Villig.

Üldise energia hinnatõusu taga on paljuski see, et rohelisele tehnoloogiale üleminekut on edasi lükatud. Oleme kogu majanduse rohepöörde alguses ja tuleb tegutseda, et mitte hiljaks jääda. Eesti ettevõtted peavad uued ärivõimalused ära kasutama. Saastamisest loobumine tähendab, et sisuliselt kõik majandussektorid mängitakse ringi.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099