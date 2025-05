Tagasi ST 23.05.25, 14:58 Everausi juht: julged otsused sünnivad siis, kui kõik teised kahtlevad Everaus Kinnisvara juht Janar Muttik leiab, et tõelised arenguhüpped sünnivad just keerulisel ajal. “Julged otsused sünnivad siis, kui kõik teised kahtlevad,” ütleb ta, pidades silmas nii infrastruktuuri ehitamist, planeeringuid kui ka uute projektide ettevalmistust hetkel, mil turg on ettevaatlik.

Saates tuleb juttu Everaus Kinnisvara kasvustrateegiast ja turuolukorrast ettevõtte juhi Janar Muttikuga.

Foto: Maria Roosaare

Everaus ei keskendu vaid hoonete ehitamisele, vaid tervikliku elukeskkonna loomisele. Detailplaneeringute käigus arendatakse välja teed, pargid, haljastus ja alles seejärel hooned – olgu need ridaelamud või kortermajad.

Arenduste puhul rõhutab Janar Muttik kvaliteeti ja pikaajalist säästlikkust, kus energiatõhusus ei ole pelgalt müügiargument, vaid sisuline osa kontseptsioonist. Maaküte ja väikeste ülalpidamiskuludega majad on muutunud ettevõtte arendusstandardiks.

Lisaks elukondlikule kinnisvarale kasvatab Everaus ka üürikinnisvara portfelli, et tugevdada rahavoogu ja maandada tururiske. Just see hajutatud mudel võimaldab ettevõttel jätkata arendustegevust ka muutlikus majanduskeskkonnas. Kui turg pöördub, ollakse valmis – mitte alles alustamas. Muttiku sõnul on üks arendaja tugevuse tunnuseid see, et klient saab usaldada ettevõtet ka pärast tehingut.

Muttik peab oluliseks seda, et lähenemine ei põhine spekulatsioonil, vaid planeeritud ajastusel, kogemusel ja paindlikkusel. Milline on seis kinnisvaraturul, milline on tarbijakäitumine ja mis on Everausi võlakirjade emissiooni eesmärk? Nendele ja teistele küsimustele saab vastused Äripäeva raadio sisuturundussaatest.

Saadet juhib Lauri Toomsalu.