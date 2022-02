Raivo Vare: Hiina tugevdab positsiooni juhtriigina

Raivo Vare. Foto: Raul Mee

Ukraina konflikti kontekstis tuleb jälgida ka Pekingi-Moskva telje geopoliitilist arengut, mis järjest tähelepanuväärsemana rahvusvahelist poliitikat kujundab, kirjutab vaatleja Raivo Vare.

Seda, et Hiina roll maailmas kasvab, on tuvastatud ammu. Ka see, et sisuliselt on ta tõusnud peaaegu USA juhtrolliga konkureerima, on ammu ennustatud. Ameeriklased ise on seda omaks võtnud ja määratlenud oma julgeolekualastes normdokumentides Hiina väljakutsujariigina peamiseks oma strateegiliseks vastaseks.

