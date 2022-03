Kui suured tehnoloogiaettevõtted tühistaks Venemaal kasutuses olevad Windowsi, IOS ja Androidi tarkvaralitsentsid, oleks tegemist sanktsiooniga, mis avaldaks erakordselt suurt mõju, mida ju praegu saavutada soovitaksegi, kirjutab ettevõtja Peep Kuld.

Kogu maailm on kehtestanud sanktsioonid Venemaale. Sealhulgas USA. USA kehtestatud piirangud hõlmavad Venemaa majanduse jaoks kriitilise tähtsusega tehnoloogiliste kaupade eksporti. On deklareeritud, et see hõlmab kogu tundliku tehnoloogia ekspordi keelamist , et piirata Venemaa juurdepääsu tipptehnoloogiale.