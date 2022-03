Jüri Raidla, Martin Mäesalu: lihtsustatud haldustrahvid on ohuks ettevõtjate põhiõigustele

Ellex Raidla partnerid Jüri Raidla (vasakul) ja Martin Mäesalu Foto: Erakogu

Justiitsministeeriumis valminud konkurentsiseaduse muutmise eelnõu, millega soovitakse anda riigile edaspidi õigus määrata ettevõtetele lihtsustatud korras kuni 10 protsendini käibest ulatuvaid haldustrahve, on vastuolus põhiseadusega ja rikub ettevõtjate põhiõigusi, kirjutavad advokaadibüroo Ellex Raidla partnerid Jüri Raidla ja Martin Mäesalu.

Eelmise aasta lõpus kooskõlastusringile saadetud eelnõu konkurentsiseaduse ning sellega seonduvate teiste seaduste muutmiseks soovib Eestis luua uue, valdkonnaspetsiifilise erihaldusmenetluse, mille ainuke eesmärk tundub olevat isikute karistamise lihtsustamine konkurentsireeglite rikkumise eest. Õiguspoliitiliselt saab loomulikult otsustada, et edaspidi rakendab riik karistusi ka haldusmenetluses, kuid see ei vabasta riiki kohustusest tagada menetlusalustele isikutele nende põhiõigused. Riigi sanktsioneeriv tegevus saab toimuda ainult ranges kooskõlas põhiseaduse ning põhiõigusi tagavalt välja töötatud menetlusseadustikega. Põhiõiguste kaitse on demokraatliku õigusriigi üks alustaladest.

