Peeter Teder: toome börsile sotsiaalsed võlakirjad

Peeter Teder. Foto: Erakogu

Keskkonnasõbralikke roheinvesteeringuid saab börsil juba edukalt teha, päevakorda võiks võtta ka sotsiaalsed võlakirjad või täpsemini ühiskondliku mõju võlakirjad, kirjutab Peeter Teder arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Nimetus tuleb ingliskeelsest väljendist social impact bonds. Need tulid väärtpaberiturule aastal 2010 Suurbritannias (ja ei olnud algselt börsil noteeritud). Praegu koguvad need populaarsust nii Euroopas kui mujal. Ka Euroopa Komisjon on neid välja lasknud ja need võlakirjad on juba noteeritud ka börsil.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev