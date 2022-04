Tõnu Koldits: algatame sõdade asemel riikidevahelise heategude challenge'i

Tõnu Koldits. Foto: Erakogu

Maailm vajab positiivset energiat! Eesti võiks algatada iga-aastase riikidevahelise heategude mõõduvõtu, kirjutab Tehomet Balticu tehase juht Tõnu Koldits arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Tänavu kevadel on meile kõigile kohale jõudnud absoluutselt kujuteldamatuna tunduv karm reaalsus, et isegi praegusaja maailmas on olemas veel kamp nõdrameelseid, kes on otsustanud üle nii omade kui ka võõraste laipade elada välja oma sügavaimat alaväärsuskompleksi. Minna sõjaga kallale oma demokraatlikule ja vennasrahvast riigile lihtsalt sellepärast, et nende „nägu ei meeldi“, külvata maailm üle negatiivse energiaga.

