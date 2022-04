Kadri Kõusaar: Edukas Eesti peaks lõplikult läände astuma, mitte hoidma oma maksujäset ukse peal

Kadri Kõusaar Foto: Erakogu

Eesti valik peaks olema õiglane ja tark ümberjagamine, kirjutab Kadri Kõusaar arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Milline võiks olla tõeliselt edukas Eesti? Tähendab see seda, et valitud osa rahvast – ükskõik, kas läbi oma ande, töökuse või Fortuuna helduse – on edukas ja õnnelik, või peaks mingid õnne udemed lendlema kogu ühiskonna peale? Ka neile, kes on mingil põhjusel väetimad, haigemad, nõrgemad?

