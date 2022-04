Laura Välik: puhume kaasavale eelarvele hinge sisse

Välijõujaam. Foto: Liis Treimann

Kaasava eelarve kaudu rahastatakse omavalitsustes valdavalt füüsilisi väikeobjekte. Laura Välik pakub arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis lahendusi, mis viiksid ajakindlamate ja sisulisemate väärtuste poole.

Kaasav eelarve sündis Eestis 2011. aastal. Mõte on sisukas, kuid täna ka hingetu. Just hing on see, mis tuleb kaasava eelarve ideesse alles sisse puhuda. Ja mis on hing?

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev