Auto, rong või lennuk? Logistika kohaneb sõjaga

Kristi Saare soovitus sõja ajal: osa portfellist tasub teises riigis hoida

Investor Kristi Saare tunnistas, et ta on viimasel ajal rohkem sellele mõelnud, et kui Eestist tuleks ootamatult lahkuda, siis kuidas oleks võimalik oma investeeringutele endiselt ligi pääseda. Seetõttu on ta osa oma portfellist liigutanud välismaakleri haldusesse.

