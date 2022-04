Mart Raamat: bensiiniaktsiisi langetus kui võimalus eestlaste ostujõudu toetada

Eesti Õliühingu tegevjuht Mart Raamat Foto: Raul Mee

Mootoribensiini aktsiisi langetamise majanduslik mõju avalduks selles, et inimesed saaksid raha siseriiklikku esmatarbimisse suunata, kirjutab Eesti Õliühingu tegevjuht Mart Raamat vastuseks president Alar Karise majandusnõunikule Kaspar Ojale.

Ilmselt kõige selgemalt jõuavad Venemaa verise kallaletungi majanduslikud mõjud Eesti ja laiemalt kogu maailma inimesteni läbi rekordiliste kütusehindade. Valitsuste jaoks on kõrged tanklahinnad peavaluks ning paljud Euroopa Liidu riigid – näiteks Rootsi, Saksamaa, Poola ja Belgia – on otsustanud autojuhtide koormat kergendada kütuseaktsiisi langetamisega. Eesti valitsus pole aga seni suutnud aktsiisilangetuses kokku leppida. Kahjuks on taas kord avalikus diskussioonis välja ujunud tavalised väärarusaamad kütuseaktsiisi langetamise mõjudest ja sellega saavutatavatest eesmärkidest.

