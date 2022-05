Advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat Maarja Pild selgitab, milliseid nõudeid peavad ettevõtjad ja korteriühistud valvekaamerate kasutamisel jälgima, et neid ei ähvardaks sunniraha või trahv.

Ajakirjandusse on jõudnud juhtumeid, kus ettevõtted saavad ametiasutuselt märgukirju või ettekirjutusi seoses valvekaamerate kasutamisega. Neid saab kasutada rahuliku südamega ja trahvi kartmata, kui ettevõtjatel on tehtud ära kodutöö, kirjutab advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat Maarja Pild.

Viimati kirjutas Lääne-Virumaa Uudised andmekaitse inspektsiooni märgukirjast Oleg Grossi ettevõtetele seoses sellega, et ühe Grossi Toidukaubad kaupluse juhataja oli väidetavalt jälginud turvakaameratest oma töötajaid ja kliente ilma õigusliku aluseta. Inspektsioon juhtis ettevõtte tähelepanu ka sellele, et ebaseadusliku andmetöötluse eest võivad trahvid ulatuda 20 miljoni euroni. Ometi on võimalik valvekaameraid kasutada ka rahuliku südamega ning trahvi või sunniraha kartmata.