Mart Laar: saabuvad raskemad ajad, see kõik tuleb lihtsalt üle elada

"Loomulikult valitseb Putin hea meelega oma Põhja-Koread või paremal juhul Iraani. Vahva ju oma uut Moskvitši roolida, Onu Vanja burgerit haugata ja RuColat limpsida," kirjutab Mart Laar. Foto: Andras Kralla

Tulevik pole nii ilus, nagu tahaksime, aga ilmselt ka mitte nii tume, kui kardetakse. Teeme nii, et suudaksime kiirelt edasi liikuda, kirjutab Eesti peaminister aastatel 1992–1994 ja 1999–2002 Mart Laar vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Äripäev küsis, mis meid sügisel ootab, lisades samas, et “õhk on pessimistlikest tulevikuprognoosidest lämbe, nagu ilm enne äikest”. See tõdemus intrigeeris mindki oma vastuse saatma, sest kujutasin hetkeks elavalt ette, kui pessimistlikud oleksid need prognoosid olnud siis, kui Eesti poliitikud oleksid omal ajal kuulanud kõiki tarku soovitusi – ka Äripäeva omi – ning jätnud kaitsekulusid püstloodis taevasse tõstmata ja NATOsse pürgimata, sest viimane oli teatavasti lootusetu ettevõtmine.

