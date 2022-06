Madis Müller: mis hetkest algab keskpanga süü kiires hinnatõusus?

Metsatööstus vaevleb ebaselgete suuniste käes

Ettevõtjad on peatanud raietöid lihtsalt seetõttu, et reeglid, kuidas metsaga käituda, on ebaselged, tõdes hommikuprogrammi intervjuus metsa- ja puidutööstuse liidu tegevjuht Henrik Välja. “Reeglite ümber valitseb segadus – kas ja mida tohib teha ja mis tingimustel.”

Ettevõtjad on peatanud raietöid lihtsalt seetõttu, et reeglid, kuidas metsaga käituda, on ebaselged, tõdes hommikuprogrammi intervjuus metsa- ja puidutööstuse liidu tegevjuht Henrik Välja. “Reeglite ümber valitseb segadus – kas ja mida tohib teha ja mis tingimustel.”