Mihkel Nestor: intressitõusuga on Eesti inflatsiooni raske ravida

Föderaalreserv tõstis baasintressi agressiivselt

Föderaalreserv teatas täna, et tõstab baasintressimäära 0,75 protsendipunkti võrra, mis on suurim tõus viimase 28 aasta jooksul. Samuti anti märku, et tänavu jätkatakse agressiivset rahapoliitika karmistamist, vahendab Bloomberg.