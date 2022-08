Aleksei Šiškin: Gorbatšov kehastab Venemaa käest lastud võimalust

Advokaat: elektrijaamade lubade ja planeeringute ülipikk menetlemine lõppegu kohe

Elektriturg, hinna jälgimine ning kordades tõusnud elektri hind on omandanud keskse rolli ühiskondlikus debatis. On selge, et nii edasi ei saa. Riigi olulisim roll on kiirendada uute elektrijaamade planeeringute ja lubade hankimise aega. Lisaks arvan, et universaalteenus tarbijale peab jäämagi ajutiseks, kirjutab WALLESSi vandeadvokaat ja energiaõiguse valdkonna juht Edgar-Kaj Velbri.

Elektriturg, hinna jälgimine ning kordades tõusnud elektri hind on omandanud keskse rolli ühiskondlikus debatis. On selge, et nii edasi ei saa. Riigi olulisim roll on kiirendada uute elektrijaamade planeeringute ja lubade hankimise aega. Lisaks arvan, et universaalteenus tarbijale peab jäämagi ajutiseks, kirjutab WALLESSi vandeadvokaat ja energiaõiguse valdkonna juht Edgar-Kaj Velbri.