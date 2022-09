Filipp Bahtin: tänane Venemaa pole riik, vaid kuritegelik kartell

Reposti peatoimetaja Filipp Bahtin. Foto: Liis Treimann

Venemaaga toimuva paremaks mõistmiseks võite kasutada lihtsat nippi: ärge pidage seda riigiks, kirjutab meediaväljaande Repost peatoimetaja Filipp Bahtin.

Venemaal pole eraomandit olnud umbes 100 aastat. See tähendab, et inimesed ei armasta midagi, ei pea midagi kalliks, pole millessegi kiindunud. Jah, formaalselt võite omada korterit või ettevõtet, aga ainult seni, kuni keegi teine ​​seda omada soovib. “Võtsid äri ära” on tavapärane teema Venemaa ettevõtjate vestluses.

