Tarmo Toiger: kulud kasvavad, mahud vähenevad – kaubanduses läheb põnevaks

Tarmo Toiger. Foto: Raul Mee

Tumedad pilved kaubandussektori kohal tähendavad üht: on parim aeg turuosa võitmiseks, kirjutab KPMG juhtimiskonsultatsioonide valdkonna juht ja partner Tarmo Toiger Äripäeva Infopanga konkurentsiraportile antud kommentaaris.

Tarbijakindlus on praegu ajalooliselt ühel madalaimal tasemel ning sisuliselt olnud vabalanguses kogu 2022. aasta. Kõikumised tarbijakindluses mõjutavad otseselt (jae)kaubanduse edu ja müügimahte. SKP tasemel on kaubanduse müügimahud juba oluliselt kukkunud ning kukuvad edasi, kogu sektor on langevas trendis: hulgi- ja jaekaubandus oli teises kvartalis üks suurimaid kukkujaid sektorite võrdluses.

Teiseks mõjutab sektorit kõrge inflatsioon, sealhulgas äärmiselt kõrged energiahinnad. Jällegi, vaadates ajalukku, mõjutab inflatsioon suuri jaekaupmehi pigem positiivselt, kõrgemad hinnad tõstavad kogukäivet ning üldiselt ei ole suurtel jaekaubitsejatel suuri probleeme sisendhindade suunamisel lõpphindadesse – tarbija vajab esmatarbekaupu ega jäta neid tarbimata.

