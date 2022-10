Raivo Vare Ukraina sõja majandusblogi: sõja eskaleerumine vastu talve

Raivo Vare Foto: Liis Treimann

Sõda kavatseb Putin edasi pidada igal juhul, kuigi tegutseb praegu paralleelselt ka selle nimel, et saada hingetõmbeaega oma jõudude korrastamiseks, kirjutab vaatleja Raivo Vare oma sõjablogi postituses.

Ukrainas, nagu meilgi, on alanud sügis. See tähendab, et sealseks sõjatandriks oleval mustmullarikkal lauskmaal on tulemas vihmad ja külm. Need aga on alati sõduri suhtes ebasõbralikud ja sõjapidamist raskendavad asjaolud, mida tuleb arvesse võtta. Seepärast kiirustavad osapooled fikseerima seniseid saavutusi ja kindlustuma kokkupuuteliinil, et valmistuda üle elama talve, mis seal kandis võib vägagi külm olla, ning olemaks vormis uueks kampaaniaks järgmisel kevadel.

Putini kavaldamine mobilisatsiooniga

Samas ootavad paljud analüütikud, et tegelikult jätkab Ukraina ka neis tingimustes okupeeritud alade vabastamist. Venemaalt niisugusi edusamme ei oodata. Nad on praegu sõjatandril selgelt alla jäämas. Uued mobiliseeritud kupatatakse kiirkorras ja ette valmistamata kahurilihaks, kuid neid tuleb ka pidevalt juurde. Väidetavasti on neid vaatamata meeste massilisele põgenemisele juba ligi pool miljonit kokku saadud.

