Kilvar Kessler: suuremad hoiu-laenuühistud peaksid muutuma pankadeks

Palga TOPi ettevõtja: jälgime täpselt, kuhu töötajate aeg läheb

Reklaami- ja meediaettevõtte Dentsu, mis asub Äripäeva parimate palgamaksjate edetabeli viiendal kohal, juht Britte Maidra selgitas, et jälgivad juba mõned aastad, kuhu nende töötajate aeg ja energia läheb ning see on tõstnud ettevõtte efektiivsust.

