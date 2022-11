Finantsettevõtte juht: universaalteenuse laiendamine laseb majandusel kergemalt hingata

Tele2: pank ega politsei kübervarguse ohvrile tagasimakset ei tee

Suured ettevõtted on küll küberkurjategijatele mõneti magusam saak, kuid väikeettevõtteid on palju kergem ära kasutada nii, et seda ei panda suure kella külge, ütles Äripäeva raadio sisuturundussaates Tele2 interneti teenuse äri juht Linda Marie Ormus.

