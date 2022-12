Oleg Ossinovski: kõige rohkem kurvastasid sõda ja Gorbatšovi surm

Improteatri näitleja: inflatsioon on tõusnud rahva seas kõvaks teemaks

Publiku seast teemasid korjav improteatri Impeeriumi näitleja Rauno Kaibiainen rääkis, et viimastel kuudel on ta rahva nõudmisel saanud aina enam teha nalja hinnatõusu üle. Sõda on aga tema sõnul väga valus teema, mille üle ei naljatleta.

