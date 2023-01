Raivo Vare Ukraina sõja majandusblogi: kaua veel sõjaks jaksu on ja mis saab edasi?

Majandusvaatleja Raivo Vare sõnul loodab Kremli peremees, et ukrainlastel ei jätku nii psühholoogilist vastupidavust talvises purukspommitatud, elektri ja kütteta asulates, kui ka majanduslikku ja sõjalist võhma. Foto: Liis Treimann

Putin istub punkris ja laseb mõjuisikuil Läänes õhutada sõjaväsimust, Ukraina majandus peab vastu, jätkuvalt on teemaks sõjakulud ning Vene varade konfiskeerimine, kirjutab vaatleja Raivo Vare oma Ukraina sõja majandusblogi värskes sissekandes.

Viimastel päevadel on palju arutletud selle üle, kui kaua veel sõda Ukrainas kesta saab mitte ainult sõjalistel, vaid ka majanduslikel põhjustel. Eks prognooside tegemine aastavahetusel ole loomulik. Sõjalises plaanis on kõigil selge, et Venemaa oma algseid eesmärke saavutada ei suuda ning sõjalis-tehniline ja ka poliitiline tulemus sõltub lahinguväljal toimuvast. Kuid ka majanduslik pool on väga tähtis.

Sõjalistes analüüsides on nii rahvusvaheline tippekspertkond kui ukrainlased ühel meelel selles, et Ukraina võidu sepistamiseks ning oma territooriumite vabastamiseks kogu ulatuses on eeltingimuseks vajaliku, eelkõige ründevõimekust tõstva relvastuse piisav andmine Lääne koalitsiooni poolt. Mitte sellest keeldumine või sellega igal viisil venitamine, nagu tankide ja lennukite puhul, või siis võimekuse piiramine, nagu mitmikraketiheitjate laskemoona lennutamise kauguse puhul.

Siiski on viimasel ajal ka siin tekkimas nihe, arvestades, et ainuüksi viimase 40 päevaga on USA teatanud kahe paketiga ligi 3,9 miljardi dollari ulatuses otsesest sõjalisest abist ning mitmed riigid, isegi Saksamaa, on väljendanud valmisolekut anda Kiievile abina ka mitmesugust moodsamat raske- ja muud relvastust samuti suurusjärgus kokku üle 1,5 miljardi.

