Putini "rahu" pressib peale, aga meie ju ei vangu, eks?

Paraku pole lääs Putini pakutava "rahu" suhtes nõnda külm ja realistlik, kui meile meeldiks mõelda. Vähim, mida harilik eestimaalane saab teha, on hoida pea selge – sõda Ukrainas saab lõppeda Venemaa lüüasaamisega, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

See on ütlemata groteskne, et samal ajal kui Venemaa pommitab intensiivselt Ukraina tsiviiltaristut – maakeeli öeldes elumaju ja büroosid, koole ja haiglaid –, kõlab läänemaailmas üha mitmehäälsemalt jutt "rahu poolt" olemisest. Mõlema taga on Putin.

