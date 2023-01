Tarmo Tanilas: revalveerime Eesti parlamendi

Tarmo Tanilas. Foto: Jake Farra

Investeeringute strateeg Tarmo Tanilas toob arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis välja viis probleemi, mis takistavad riigikogul olemast efektiivne, ning lahendused, kuidas neist jagu saada.

Märtsi alguses on riigikogu valimised. Keda valida või keda mitte – see on küsimus. Mis oleks üllam – vaimus taluda kõik nooled, mida riigikogu valimise seadus valijale paiskab või hakata rääkima ja vaev lõpetada? Vaikida, magada – võib-olla undki näha?

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev