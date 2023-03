Olev Remsu: idee – sõidutame Estonia tagafassaadi Pärnu maanteeni

Rahvusooper Estonia juurdeehitise visuaal, mis ei ole arhitektuurne lahendus, vaid mahtu näitav eskiis. Foto: QP Arhitektid

Kuidas laiendada Estonia teatrihoonet nii, et hundid oleksid söönud ja lambad terved? Teisisõnu, et säiliks Armas Lindgreni ja Wivi Lönni loodud arhitektuuripärli elegantne ilu ning samas saaks Estonia juurde ruumi, ilma milleta oleks edasi tegutseda üpris raske. Teostamatu? Päriselt mitte, arutleb kirjanik Olev Remsu.

Üks võimalus on sõidutada teatrihoone kaunis põhjafassaad, mis vaatab Konstantin Pätsi monumendi poole Pärnu maanteeni, nõnda et säiliks selle fassaadi täielik terviklikkus. Värvus, dekoratsioonid ja kõik muu. Jah, Pärnu maantee teatripoolselt kõnniteelt ei saaks me enam imetleda seda tagafassaadi enam distantsilt, mis annab praegu täiselamuse.