Siim Viilukas: teeme Eestist andmeparadiisi

Siim Viilukas. Foto: Erakogu

Hoiustatavate andmete maht kasvab pidevalt meeletu kiirusega. Eesti võiks andmekeskusi siia meelitades muutuda Euroopa andmete hoiupaigaks, kirjutab 2022. aasta õpilasleiutajate riikliku konkursi esimese preemia üks võitjatest Siim Viilukas arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Kiiresti on kasvamas trend, et inimesed on pilves. Seda mitte metafooriliselt marihuaana mõju all olles, vaid oma andmeid pilveteenustes, näiteks Google Drive'is, iCloudis vm hoides. Eurostati uuringu järgi salvestab 72% eurooplastest oma e-maili vestlusi ja 42% on pilve üles laadinud oma isikliku fotogalerii. Inimesed on teadlikud, et pilves paiknevad nende isikuandmed, kuid väga harva mõeldakse, kus seda infot hoitakse.