Arvamused

Mark Jõgar: koostame õpilastele kaugtöö pädevuskursused

Foto: Andras Kralla

Tuleks luua kaugtööle fokuseeritud valikainete kava, mis koosneks idufirmade loodud veebipõhistest pädevuskoolitustest, kirjutab Mark Jõgar arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Viimase kümne aasta jooksul on just Eesti Euroopa haridusvaldkonnas silma paistnud. Oleme saavutanud märkimisväärseid tulemusi nii PISA testidel kui ka kutsemeistrite võistlustel. On kiidetud meie haridussüsteemi valmisolekut kohanduda muutuvate oludega. Parim näide sellest on Eesti noorte hea digitaalne kirjaoskus.