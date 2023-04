Anneli Andersen: kaks ideed, millega muuta maksusüsteemi

Foto: Liis Treimann

Sotsiaalmaksulae asemel peaksime rääkima sotsiaalmaksu miinimumist ettevõtlustulule – ja kas ei ole ka Eestis aeg kehtestada täiendavad maksud äridele, mis saavad tulud meie ühise loodusressursi kasutamisest, kirjutab Anneli Andersen arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Et olen ettevõtja nii Norras kui Eestis, siis näen erinevusi kahe riigi maksusüsteemide vahel. Norras on ettevõtte tulumaks 22%, Eestis 0%. Lisaks maksustab Norra riik täiendavalt kasumeid, mis on teenitud Norra rahvale kuuluva loodusressursi kasutamise pealt. Nii on tavapärasest oluliselt kõrgem maksukoormus Norra nafta- ja gaasitööstuse ettevõtetel, hüdroelektrijaamadel ja suure kisa taustal lõpuks ka kalakasvandustel.