Tõnu Mertsina: inflatsiooni aeglustumine peaks hakkama viitajaga nõudlust parandama

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina Foto: Andras Kralla

Kuna palga nominaalkasv on jätkuvalt tugev, on reaalpalk tõenäoliselt kasvule pöördunud. Koos inflatsiooni aeglustumisega peaks see hakkama mõningase viitajaga ka tarbimist toetama, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Mais vähenes jaekaubandusettevõtete müügimaht püsivhindades aastases võrdluses kümnendiku võrra. Ilma mootorsõidukite müügita on jaekaubandusettevõtete müügimaht langenud juba alates eelmise aasta septembrist ning pärast 2021–2022 ülitugevat tõusu on see viimastel kuudel langenud alla pikaajalist trendi. Selle aasta esimese viie kuuga on jaemüügi maht vähenenud aastases võrdluses keskmiselt 9%.