Eesti Panga juht intressipoliitikast: olukord on muutunud

Eesti Panga presidendi Madis Mülleri sõnul on erinevaid muutujaid, mis euroala majanduse käekäiku mõjutada võivad on praegu väga palju. Foto: Erik Prozes / Äripäeva arhiiv

Euroopa Keskpanga nõukogu tõstis eile keskpanga intressimäärasid ootuspäraselt 0,25% võrra, sest hinnatõus euroalal on endiselt kiire ja väljavaade on, et see aeglustub vaid üsna järkjärguliselt, kirjutab Euroopa Keskpanga nõukogu liige ja Eesti Panga president Madis Müller.

Üldistatuna võib öelda, et euroala hinnatõusu aeglustumine juunikuuks 5,5%ni on olnud üsna hästi kooskõlas Euroopa Keskpanga viimase prognoosiga. Samas on värskemad majanduse käekäiku puudutavad uudised olnud Euroopas pigem oodatust kehvemad ning ka majanduse lähiaja väljavaade tundub pessimistlikum kui veel mõni kuu tagasi. Sellele viitab muu hulgas selle nädala uudis taaskord langenud ostujuhtide indeksitest, mida peetakse headeks indikaatoriteks majanduse lähiaja käekäigu kohta.