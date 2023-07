Aimar Ventsel: surnuks peetud CD teeb comeback'i

Maris Lauri: meil on lausa kohustus teha majanduses põhimõttelisi muudatusi

Mulle tundub, et Eesti on olukorras, kus saame näidata seda, milles eestlased on alati edukad olnud – teha võimatuna näivad asjad ära parimal ja edukaimal viisil, saavutades loodetud ja usutust rohkem, kirjutab riigikogu liige ja endine rahandusminister Maris Lauri (Reformierakond) Äripäeva essees.