Erik Moora: kui majandus kasvuga inimesteni jõudis, oli planeet juba lõppenud?

Erik Moora. Foto: Marek Metslaid

Looduse ja majanduse vahel tuleb leida tasakaal. See pole võimalik, kui jätkata nende kahe vastandamist, kirjutab politoloog, ettevõtja ja ajakirjanik Erik Moora Äripäeva essees.

Majanduskasv on hädavajalik. Inimkond on sellest kõvasti võitnud. Äärmuslikust vaesusest on tänu sellele välja toodud 140 000 inimest igal päeval viimase 25 aasta jooksul. Just nimelt, igal päeval - puhkepäevad-jõulupühad-ramadaanid sealhulgas. Inimeste elu on läinud järsult paremaks.

Võtame või 30 Eesti vabadusaasta näite: sel ajal oleme kasvatanud oma majandust ligi 25 korda. Väliskaubanduse mahtu samamoodi. Eesti riigieelarve on nominaalselt 70 korda suurem kui aastal 1993. Määratult on paranenud ka Eesti inimeste heaolu.

See on erakordne ja positiivne saavutus, mis majanduskasvuta olnuks võimatu. Keegi ei saa aga tänaseks vaielda, et globaalne kasv on saavutatud keskkonda hävitades.

Mõelgem mõne päeva eest 97aastaseks saanud Sir David Attenborough peale! Ta on oma kaheksal aastakümnel (!) tehtud teletööga toonud meie planeedi suurima varanduse ehk eluslooduse külluse ja rikkuse sadadele miljonitele televaatajatele lähedale. Ning talletanud selle käe- ja paraku ka allakäiku.