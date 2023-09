Advokaat: riik tahab sinu maad Nursipalu jaoks? Veab!

"Kas põhiseadusega on kooskõlas olukord, kus kinnisasja eest makstav hüvitis sõltub sellest, millisel eesmärgil riik sinu maad vajab? Vastus sellele on eitav," kirjutab vandeadvokaat Britta Retel.

"Kas põhiseadusega on kooskõlas olukord, kus kinnisasja eest makstav hüvitis sõltub sellest, millisel eesmärgil riik sinu maad vajab? Vastus sellele on eitav," kirjutab vandeadvokaat Britta Retel. Foto: Erakogu

Kinnisasja eest makstav hüvitis sõltub Eestis sellest, mis eesmärgil riik seda vajab. Tegu on pikaajalise probleemiga, kirjutab advokaadibüroo Sorainen advokaat Britta Retel.

Nursipalus sai tehtud esimene kokkulepe maaomanikuga, kus ühe kinnisasja omandamise hind koos kõigi hüvitistega kujunes turuväärtusest pea viis korda suuremaks . Kõlab nagu ideaalne lahendus olukorras, kus riigil on sinu maaga oma plaan – omanik saab turuväärtusel põhineva hüvitise, millele lisandub motivatsioonitasu selle eest, et kokkulepe on võimalik saavutada kiiresti ning täiendavate menetluste ja vaidlusteta.