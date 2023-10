Indrek Pappel: Eesti konkurentsivõime kasvatamine on ellujäämise küsimus

Eesti on atraktiivsuse hoidmise põhimõtetest suurel kiirusel eemaldumas ning vastassuunalise poliitika jätkudes on kahju vältimatu, leiab KMG Infra juhatuse liige Indrek Pappel. Foto: Teeli Remmelg

Kui me ei suuda konkurentsis püsida ja kiireid ühendusi välja arendada, siis saab Eestist lühikese ajaga kõrvalejäetud, stagneerunud majanduse ning vaese ja vananeva rahvaga riik, mille kõrval muutumatult vaenulik idanaaber, kirjutab taristuehitusfirma KMG Infra juhatuse liige Indrek Pappel vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

On asju, mida me saame muuta, ja asju, mida me muuta ei saa. Et hinnata Eesti majanduse kasvuvõimalusi, tuleb esmalt probleemidele ja väljakutsetele ausalt otsa vaadata ning seejärel hinnata, kas ja kuidas on neid võimalik lahendada või nende mõju vähendada.