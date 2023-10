Tõnu Mertsina: Eesti majanduslangus taandub tasapisi

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina. Foto: Andras Kralla

Majapidamiste kindlustunne on ikka veel väga nõrk, samuti püsib madal välisnõudlus, kuid Eesti majanduse langus on vaikselt taandumas, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Kolmanda kvartali SKT 2,5protsendine vähenemine oli üsna ootuspärane. Olulisemgi on aga see, et vähemalt esialgse hinnangu järgi peatus langus kvartali võrdluses.