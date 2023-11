Eva Truuverk: majanduses saavad oluliseks muud mõõdikud kui asjade hulga kasv

Rohetiigri juht Eva Truuverk. Foto: Jannus Jaska

Rohepööre on ainus võimalus vältida, et tulevikus peaksime tagasi pöörduma külmade tubade ja hämara elu juurde, kirjutab Rohetiigri eestvedaja Eva Truuverk.

Inimkond ei ole kunagi arengus tagasi läinud ega uuendustest loobunud. Rohepööregi on lihtsalt loomulik järgmine arenguetapp, mis sisaldab praeguse jätkusuutmatu majandussüsteemi kohati ebamugavat ravi.

Rohepöörde vajalikkuses ja võimalikkuses kahtlejate seas on hakanud viimasel ajal suurema hooga levima arvamus, nagu oleks pöörde eesmärk ja ainuvõimalik tulemus viia kogu maailm taas elama minevikku. Selles hüpoteetilises hirmsas minevikus puuduvad kahtlejate arvates kõik moodsa aja luksused ja võimalused ning kõige ilmsem märk sellest on majandusmudeli muutumine.

Miskipärast on kahtlejad seisukohal, et kui majandus seni kasutusel olnud mõõdikute järgi ei kasva, siis olemegi tagasi vähemalt Nõukogude ajas, võib-olla isegi keskajas. See hirm on teataval määral mõistetav – praegune majanduskasv põhineb nimelt tõesti fossiilsete ressursside arutul raiskamisel ning sellele tuleb lõpp teha. Siiski ei tähenda see, et rohepöörde eesmärk saaks olla sundida inimesi näiteks mobiiltelefonist loobuma ja selle asemel kirjatuvisid kasutama.