Lev Dolgatsjov: välistalente tuleb tuua Eestisse viis korda rohkem

Investor Lev Dolgatsjov. Foto: Liis Treimann

On ilmselge, et Eesti riigi immigratsioonipoliitika ei vasta enam praegustele tööjõuturu ootustele. Olgem ausad – meie majandus on hädas ja kõikvõimalike maksude ralliga me oma probleeme ei lahenda, kirjutab investor Lev Dolgatsjov Äripäeva iduettevõtete portaalis FoundME.

Edu valem on alati olnud liitmine ja korrutamine, mitte lahutamine ja (ümber)jagamine. Ja meie nukra majandusolukorra lahendusi peab otsima sealt, kus me saame enda heaks just liitmise ja korrutamise tööle panna. Seda ka välistalentide impordi puhul.