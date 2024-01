Ain Aaviksoo: tehisintellekt on tänavu nagu klaver põõsas

"Seni on rõhutatud igas ettevõttes kasvava olulisusega andmekaitsespetsialisti tööd. Ent vähemalt sama oluline on leida igas ettevõttes andmete kasutamise spetsialist," kirjutab Ain Aaviksoo. Foto: Andras Kralla

Kui määramatus tundub ettevõttes üle pea kasvavat ja kõhutunnet ei söanda usaldada, siis on abiks andmed ja analüüs. Õnneks on tehisintellekt küpsenud sedavõrd, et iga ettevõte saab tänu sellele oma äri tõhusamalt ajada, kirjutab Heba kliiniku arendusjuht ja rahvusvaheline digi-innovatsiooni konsultant Ain Aaviksoo vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

2024. aastal on kindlasti üheks olulisemaks proovikiviks iga ettevõtte jaoks kohanemine määramatusega. Kuigi sellest on räägitud juba mitmel varasemal aastal, on praeguseks ilmselt kõigile selge, et vähemalt nähtavas tulevikus ei tule tagasi ajad, mil järgmise kvartali või aasta planeerimiseks piisab Excelist, kus iga järgmine lahter on lihtne protsentarvutus eelmisega võrreldes.