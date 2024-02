Teadlane: kliimaseaduse eesmärk on vildakas

Kliimaseaduse transpordi ja liikuvuse töögrupi liige Tanel Jairus. Foto: Erakogu

Rääkides rohepöördest, siis ka autodega tehakse pöördeid. Aga see on juhi otsus, kas pööre toimub sujuvalt ja kaasreisijatele märkamatult või külg ees kummivilina saatel, kirjutab TalTechi doktorant-nooremteadur, kliimaseaduse transpordi ja liikuvuse töögrupi liige Tanel Jairus.

Praegu on kiirkorras käimas kliimaseaduse koostamine. Üheks oluliseks valdkonnaks loetakse liikuvust, kuna selle jalajälg on hinnatud üheks olulisemaks. Just hinnatud, mitte mõõdetud. Laias laastus on olemas kogu Eesti kohta üks liikuvuse number, mille vähendamine mistahes vahenditega on kavas seadusesse raiuda. Selle ametliku numbri aluseks on üle kogu riigi müüdav mootorikütus. Üks number. Rohkem detailsust ei ole. Ning sellele toetub suur soov ja tahtmine seadust teha.