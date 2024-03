Leonardo Ortega: rohkem välisspetsialiste Eestisse – mitte kas, vaid kuidas

Work in Estonia programmi juht Leonardo Ortega Foto: Jake Farra

Eesti vajadustele paremini vastava välistööjõu kvoodi teada saamiseks tuleb teha rohkem arvutusi, kuid kohe praegu saame kokku leppida selles, et välisspetsialiste tuleb senisest rohkem kaasata ning otsustada, kuidas me seda teeme, kirjutab Work in Estonia programmi juht Leonardo Ortega teemaveebis Tööstusuudised.ee.

Hiljutisel majandusjulgeoleku konverentsil jäid kõlama nii siseministri kui info- ja tehnoloogiaministri öeldud sõnad, et oluline osa majandusjulgeolekust on kvalifitseeritud tööjõu kaasamine. Ning eriti tähtis on, et kõik mõistaksid seda vajadust ühtmoodi.