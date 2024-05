Maris Lauri: ausa konkurentsi nurka tõrjumine kahjustab Eestit

“Väga tahaks, et kui öeldakse, et nii ei saa, siis öeldagu ka, kuidas saaks tagada ausa konkurentsi,” kirjutab riigikogu liige Maris Lauri. Foto: Andras Kralla

Eesti vajab tugevat konkurentsiametit ja konkurentsiõigust, kirjutab riigikogu liige, endine rahandusminister Maris Lauri (Reformierakond).

Riik ei saa ettevõtete eest asju ära teha. Riigi roll on luua tingimused, et ettevõtetel oleks suurem tõenäosus õnnestuda, ning teha nii, et ettevõtmise õnnestumine oleks kasuks tervele riigile.