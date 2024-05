Merilin Varsamaa: tervisetehnoloogia ükssarviku tekkeks vajame just seda

“Me kõik teame ütlust, et lapse kasvatamiseks on tarvis tervet küla. Olles tegutsenud tervisevaldkonnas kümmekond aastat, võin öelda kindla veendumusega: selleks, et kasvatada edukat tervisetehnoloogia iduettevõtet või koguni ükssarvikut, on vaja tugevat kogukonda,” kirjutab Merilin Varsamaa. Foto: Erakogu